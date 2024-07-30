Укрэнерго 30 июля не будет применять графики отключения света

Энергетик ремонтирует одну из электросетей. Фото: Укрэнерго

Отключения света во вторник, 30 июля, не прогнозируются по всей Украине. В то же время украинцев призывают по возможности перенести пользование мощными электроприборами с 11:00 до 15:00.

Об этом сообщили пресс-служба Укрэнерго во вторник, 30 июля.

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Энергетики рассказали, что потребление сегодня, 30 июля, по состоянию на 09:10, держится на том же уровне, что и вчера, 29 июля, в то же время.

"Применение мер ограничения сегодня не прогнозируется. Но энергосистема все еще приходит в себя после вражеских атак, и в утренние и вечерние часы наибольшее потребление нуждается в нашей помощи. При возможности, перенесите пользование мощными электроприборами на дневные часы — с 11:00 до 15:00", — говорится в сообщении.

Состояние в энергосистеме Украины. Фото: Укрэнерго

Обесточивание из-за непогоды

В то же время в ведомстве отметили, что из-за непогоды на утро 30 июля обесточены 116 населенных пунктов в Киевской, Житомирской, Сумской и Черниговской областях.

Из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточен 501 населенный пункт в Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Херсонской областях.

Напомним, ранее в НЭК "Укрэнерго" заявили, что из-за снижения жары в Украине снижается потребление электроэнергии. Также мощности в энергосистеме стало больше благодаря тому, что в течение двух последних недель к работе вернули два блока АЭС.

Также мы писали, что глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что украинские энергетики способны отремонтировать энергообъекты с защитными конструкциями в течение нескольких часов. Он добавил, что защита, построенная на украинских подстанциях, уникальна.