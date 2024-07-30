Укрэнерго 30 июля не будет применять графики отключения света

В Укрэнерго разъяснили, будут ли сегодня отключать свет
Отключения света во вторник, 30 июля, не прогнозируются по всей Украине. В то же время украинцев призывают по возможности перенести пользование мощными электроприборами с 11:00 до 15:00.
Об этом сообщили пресс-служба Укрэнерго во вторник, 30 июля.
Отключение света в Украине 30 июля
Энергетики рассказали, что потребление сегодня, 30 июля, по состоянию на 09:10, держится на том же уровне, что и вчера, 29 июля, в то же время.
"Применение мер ограничения сегодня не прогнозируется. Но энергосистема все еще приходит в себя после вражеских атак, и в утренние и вечерние часы наибольшее потребление нуждается в нашей помощи. При возможности, перенесите пользование мощными электроприборами на дневные часы — с 11:00 до 15:00", — говорится в сообщении.
Обесточивание из-за непогоды
В то же время в ведомстве отметили, что из-за непогоды на утро 30 июля обесточены 116 населенных пунктов в Киевской, Житомирской, Сумской и Черниговской областях.
Из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточен 501 населенный пункт в Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Херсонской областях.
Напомним, ранее в НЭК "Укрэнерго" заявили, что из-за снижения жары в Украине снижается потребление электроэнергии. Также мощности в энергосистеме стало больше благодаря тому, что в течение двух последних недель к работе вернули два блока АЭС.
Также мы писали, что глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что украинские энергетики способны отремонтировать энергообъекты с защитными конструкциями в течение нескольких часов. Он добавил, что защита, построенная на украинских подстанциях, уникальна.
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