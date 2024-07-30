Укренерго 30 липня не застосовуватиме графіки відключень світла

Енергетик ремонтує одну з електромереж. Фото: Укренерго

Відключення світла у вівторок, 30 липня, не прогнозуються по всій Україні. Водночас українців закликають, за можливості, перенести користування потужними електроприладами з 11:00 до 15:00.

Про це повідомили пресслужба Укренерго у вівторок, 30 липня.

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Енергетики розповіли, що споживання сьогодні, 30 липня, станом на 09:10 тримається на тому ж рівні, що і вчора, 29 липня, в той самий час.

"Застосування заходів обмеження сьогодні не прогнозується. Але енергосистема все ще оговтується після ворожих атак, і в ранкові та вечірні години найбільшого споживання потребує нашої допомоги. При можливості, перенесіть користування потужними електроприладами на денні години — з 11:00 до 15:00", — йдеться у повідомленні.

Стан в енергосистемі України. Фото: Укренерго

Знеструмлення через негоду

Водночас у відомстві зазначили, що через негоду на ранок 30 липня знеструмлені 116 населених пунктів у Київській, Житомирській, Сумській та Чернігівській областях.

Через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлений 501 населений пункт у Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Херсонській областях.

Нагадаємо, раніше в НЕК "Укренерго" заявили, що через зниження спеки в Україні знижується споживання електроенергії. Також потужності в енергосистемі стало більше завдяки тому, що протягом двох останніх тижнів до роботи повернули два блоки АЕС.

Також ми писали, що голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що українські енергетики здатні відремонтувати енергооб'єкти з захисними конструкціями протягом кількох годин. Він додав, що захист, споруджений на українських підстанціях, є унікальним.