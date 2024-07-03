Ситуация улучшится – в Укрэнерго дали прогноз со светом на конец июля

Аварийная бригада ДТЭК. Иллюстративное фото: ДТЭК

В энергосистеме Украины продолжает фиксироваться тяжелая ситуация. Советник премьер-министра, член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что в конце июля это может измениться в лучшую сторону.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Telegram в среду, 3 июля.

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По словам Бойко, в 20-х числах июля с ремонтам планируют вывести часть генерации электроэнергии, что существенно смягчит графики отключений.

"Ситуация в энергосистеме на том же уровне, на котором находится сегодня, будет до 20-х чисел июля. В 20-х числах июля мы планируем выход в работу по ремонту ряда генерирующих установок и соответственно появится дополнительная мощность в системе, которая приведет к существенному смягчению графиков", — сказал он.

Представитель Укрэнерго добавил, что дефицит в энергосистеме останется, но он будет существенно меньше, чем сейчас.

Скриншот сообщения Укрэнерго

Скриншот сообщения Укрэнерго

Напомним, эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что зимой свет могут давать всего на 2-3 часа в сутки.

А в Укрэнерго отметили, что достижение 100% справедливости при отключениях электроэнергии не всегда возможно из-за технических ограничений. Это связано с тем, что энергосистема городов была спроектирована не для равномерных отключений, что усложняет их обеспечение.