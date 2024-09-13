Ситуация в энергетике 13 сентября — сотни населенных пунктов без света

Электрик выполняет работы на линии. Фото: Укрэнерго

В пятницу, 13 сентября, Украина запросила аварийную помощь из трех стран для стабилизации энергосистемы. Из-за боевых действий, и по другим причинам, полностью или частично обесточены 562 населенных пункта.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

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Энергетики отмечают, что из-за неблагоприятных погодных условий был обесточен 41 населенный пункт в Житомирской, Киевской, Черниговской и Кировоградской областях.

Также из-за боевых действий и других причин на утро частично или полностью без электроснабжения остались 562 населенных пункта в Донецкой, Херсонской, Харьковской, Одесской и Ивано-Франковской областях.

По техническим причинам обесточены потребители в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях.

"Украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после девяти массированных атак россиян, в ней сохраняется дефицит мощности, а на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты", — говорится в сообщении компании.

Там призвали потребителей быть экономными и не включать одновременно несколько мощных электроприборов в период с 16:00 до 22:00.

Аварийная помощь и потребление

Для стабилизации энергосистемы осуществляется аварийная поставка электроэнергии из Польши, Словакии и Румынии.

Украина импортирует электроэнергию из нескольких стран, среди которых Польша, Румыния, Словакия, Венгрия и Молдова.

"Потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Сегодня, по состоянию на 9:30, его уровень был на 2,1% меньше, чем в это же время накануне", — добавили в Укрэнерго.

В компании подчеркнули, что экспорт электроэнергии не осуществляется и не предполагается.