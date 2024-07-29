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В Укрэнерго отчитались о постепенных изменениях в потреблении электроэнергии

29 июля 2024 12:34
Дмитрий Галушка - Редактор
Отключение света в Украине.
Работники ДТЭК ремонтируют одну из электросетей. Фото: ДТЭК
Дмитрий Галушка - Редактор

В Украине постепенно снижается потребление электроэнергии из-за снижения жары. В воскресенье, 28 июля, по состоянию на 11:00 уровень потребления был на 2,3% ниже, чем в то же время в предыдущее воскресенье, 21 июля.

Об этом сообщили в Укрэнерго в понедельник, 29 июля.

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"Сегодня, 29 июля, по состоянию на 9.30 потребление ниже на 6%, чем в это же время 25 июля (предыдущий период без действия ограничений). Причина — снижение температуры в отдельных областях", — говорится в сообщении.

За прошедшие две недели в работу вернулись два блока АЭС, в результате чего стало больше мощности в системе. Энергетики активно производят восстановительные и плановые ремонтные работы для подготовки к зимнему периоду.

Также в Укрэнерго сообщили, что меры ограничения сегодня, 29 июля, будут применяться в период вечернего максимума потребления. С 18:00 до 23:00 будет применяться одна очередь отключений.

Причина — дефицит энергии в энергосистеме Украины в результате 8 российских массированных атак, которые враг совершил на объекты энергетики с начала года. В результате страна потеряла 9 ГВт производственной мощности украинских электростанций.

В Укрэнерго объяснили, что такая мощность равна потреблению летом в пиковые часы в Нидерландах, Финляндии или вместе Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии.

"Напоминаем, что потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп)", — отметили в Укрэнерго.

Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе одновременно применены почасовые отключения.

Если применено более трех очередей графиков — ограничения распространяются на большее количество потребителей.

В Укрэнерго также заверили, что в настоящее время экспорт электроэнергии не происходит и в ближайшее время его не предусматривается.

Ситуация на местах

В Запорожской области на одном из энергообъектов облэнерго были обнаружены остатки российского БпЛА. Обесточений не было, на месте работали специалисты ГСЧС.

Утром из-за непогоды были обесточены 93 населенных пункта в Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Черниговской областях.

В результате боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены 478 населенных пунктов.

Из-за боевых действий также есть обесточивание в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Донецкой, Херсонской, Николаевской областях. По техническим причинам обесточены потребители в Одесской и Сумской областях.

Ранее мы писали, что графики почасовых отключений света в Украине в понедельник, 29 июля, по всей территории Украины будут действовать в период с 16:00 до 23:00. В другие часы ограничивать электропотребление не планируют.

Напомним, график отключения света в Киевской и еще трех областях изменился к лучшему. Энергетики обещают на два часа сократить периоды отключений.

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