Отключение света в Украине 19 сентября — действуют ли графики

Ремонт электросетей. Иллюстративное фото: ДТЭК

В четверг, 19 сентября, в Украине энергетики не планируют вводить ограничения на электроснабжение. Однако гражданам рекомендуется экономить электроэнергию.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

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В Укрэнерго говорят, что графики отключения света 19 сентября применять не будут.

"Меры ограничения не прогнозируются", — отметили энергетики.

Однако с целью предотвращения перегрузки сети компания призывает потребителей пользоваться электроэнергией бережливо в периоды пиковой нагрузки.

"В вечерние часы сохраняется необходимость бережливого потребления", — говорится в сообщении.

Рекомендуется избегать одновременного включения нескольких мощных электроприборов с 16:00 до 22:00.