Отключение света в Украине 19 сентября — действуют ли графики

В Укрэнерго призвали экономить электричество — прогноз отключений света на завтра
В четверг, 19 сентября, в Украине энергетики не планируют вводить ограничения на электроснабжение. Однако гражданам рекомендуется экономить электроэнергию.
Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.
Отключение света в Украине
В Укрэнерго говорят, что графики отключения света 19 сентября применять не будут.
"Меры ограничения не прогнозируются", — отметили энергетики.
Однако с целью предотвращения перегрузки сети компания призывает потребителей пользоваться электроэнергией бережливо в периоды пиковой нагрузки.
"В вечерние часы сохраняется необходимость бережливого потребления", — говорится в сообщении.
Рекомендуется избегать одновременного включения нескольких мощных электроприборов с 16:00 до 22:00.
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