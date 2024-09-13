МАГАТЕ навідалося на одну із пошкоджених українських електропідстанцій

Моніторингова місія. Ілюстративне фото: Енергоатом

Працівники МАГАТЕ у четвер, 12 вересня, вперше відвідали одну з електропідстанцій Укренерго. Візит відбувся у межах їх роботи на високовольтних підстанціях системи передачі.

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ у п'ятницю, 13 вересня.

Читайте також:

Візит МАГАТЕ на електропідстанцію

"Команди МАГАТЕ на Хмельницькій, Рівненській, Південноукраїнській АЕС та Чорнобильському майданчику повідомили, що ядерна та фізична ядерна безпека підтримується", — йдеться у заяві агентства.

Водночас в Укренерго зазначили, що вчора моніторингова місія МАГАТЕ відвідала одну з підстанцій, яка була внесена до переліку ключових в контексті гарантування безпечної роботи АЕС. Так, "київська" команда помітила пошкодження від російської атаки, але підкреслила, що після ремонту підстанція повернулася на повну потужність.

"Оцінка стану підстанцій є важливим елементом нашої роботи в Україні, оскільки безпека роботи АЕС залежить від стабільного підключення до мережі", — заявив директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.