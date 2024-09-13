МАГАТЕ навідалося на одну із пошкоджених українських електропідстанцій

Моніторингова місія МАГАТЕ вперше відвідала електропідстанцію в Україні
Працівники МАГАТЕ у четвер, 12 вересня, вперше відвідали одну з електропідстанцій Укренерго. Візит відбувся у межах їх роботи на високовольтних підстанціях системи передачі.
Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ у п'ятницю, 13 вересня.
Візит МАГАТЕ на електропідстанцію
"Команди МАГАТЕ на Хмельницькій, Рівненській, Південноукраїнській АЕС та Чорнобильському майданчику повідомили, що ядерна та фізична ядерна безпека підтримується", — йдеться у заяві агентства.
Водночас в Укренерго зазначили, що вчора моніторингова місія МАГАТЕ відвідала одну з підстанцій, яка була внесена до переліку ключових в контексті гарантування безпечної роботи АЕС. Так, "київська" команда помітила пошкодження від російської атаки, але підкреслила, що після ремонту підстанція повернулася на повну потужність.
"Оцінка стану підстанцій є важливим елементом нашої роботи в Україні, оскільки безпека роботи АЕС залежить від стабільного підключення до мережі", — заявив директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
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