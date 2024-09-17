Отключение света в Украине 18 сентября — действуют ли графики

В Укрэнерго дали прогноз касаемо отключений света завтра
В среду, 18 сентября, меры по ограничению электроснабжения не прогнозируются. Однако украинцы должны экономить электроэнергию.
Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.
Отключение света в Украине
Согласно информации от Укрэнерго, графики отключений 18 сентября применять не будут.
"Меры ограничения не прогнозируются", — отметили энергетики.
Однако с целью предотвращения перегрузки сети компания призывает потребителей пользоваться электроэнергией экономно в периоды пиковой нагрузки.
"Пожалуйста, пользуйтесь электроэнергией экономно в вечерние часы максимального потребления", — говорится в сообщении.
Рекомендуется избегать одновременного включения нескольких мощных электроприборов с 16:00 до 22:00.
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