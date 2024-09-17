Отключение света в Украине 18 сентября — действуют ли графики

Электрик выполняет ремонтные работы. Фото: Unsplash

В среду, 18 сентября, меры по ограничению электроснабжения не прогнозируются. Однако украинцы должны экономить электроэнергию.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

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Согласно информации от Укрэнерго, графики отключений 18 сентября применять не будут.

"Меры ограничения не прогнозируются", — отметили энергетики.

Однако с целью предотвращения перегрузки сети компания призывает потребителей пользоваться электроэнергией экономно в периоды пиковой нагрузки.

"Пожалуйста, пользуйтесь электроэнергией экономно в вечерние часы максимального потребления", — говорится в сообщении.

Рекомендуется избегать одновременного включения нескольких мощных электроприборов с 16:00 до 22:00.