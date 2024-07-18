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В Укрзализныце рассказали, почему купить билеты на поезд стало труднее

18 июля 2024 20:13
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Почему стало труднее купить билеты на поезд - ответ Укрзализныци
Вагон поезда. Фото: РБК-Украина
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Пассажиры "Укрзализныци" выражают недовольство усложнением процесса приобретения билетов на популярные маршруты. Представители компании отмечают, что это обусловлено значительным ростом спроса в пиковый сезон.

Об этом пресс-служба "Укрзализныци" сообщила в комментарии Экономической правде в четверг, 19 июля.

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"Сейчас "Укрзализныца", как и каждый год, проходит пиковый сезон летних пассажирских перевозок. Рекордная нагрузка, правда, имеет и обратную сторону: онлайн-сервисы "Укрзализныци" "подвисают" в пиковые часы, ведь включены дополнительные алгоритмы безопасности", — рассказали в компании.

Также в компании добавили, что особенно большой спрос наблюдается утром, когда открывается продажа билетов. Например, в 8 часов утра "Укрзализныця" регистрирует более 600 запросов в секунду по поиску билетов и до 10 тысяч активных сессий. За последнюю неделю продажи билетов через приложение и новый сайт выросли на 48%.

"Такой спрос усложняет приобретение билетов, поэтому мы, чтобы стабилизировать наши внутренние системы, изменили правила выхода в продажу билетов на международные рейсы — это дало нам возможность развести нагрузку на систему и упростить доступ к билетам", — отметили в Укрзализныце.

Напомним, что в поезде "Запорожье — Ужгород" во вторник, 16 июля, из-за жары скончалась женщина.

Также мы писали, что Укрзализныця увеличила количество рейсов с женскими купе. Билеты на поезда с такими вагонами можно приобрести с 13 июля.

Укрзализныця е-билет Украина поезд билеты

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