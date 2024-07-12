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Жіночі купе будуть у ще чотирьох потягах Укрзалізниці

12 липня 2024 19:38
Валерія Барановська - редактор
Укрзалізниця додасть жіночі купе у ще чотири потяги
Жіноче купе в Укрзалізниці. Фото: Вечірній Київ
Валерія Барановська - редактор

Укрзалізниця збільшила кількість рейсів із жіночими купе. Квитки на певні потяги із такими вагонами можна буде придбати з 13 липня.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у п'ятницю, 12 липня.

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З 1 серпня Укрзалізниця додасть жіночі купе до чотирьох рейсів далекого сполучення:

  • ⁠№ 1/2 Харків — Івано-Франківськ; 
  • № 5/6 Запоріжжя — Ясіня;
  • № 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;
  • ⁠№ 95/96 Київ — Рахів.

Квитки саме у ці купе можна буде придбати вже з 13 липня. Посадка до відповідних вагонів доступна жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.

"На піку літнього сезону перевезень ми обрали ще 4 напрямки з довгим часом курсування, що є популярними саме для відпочинку мам із дітьми наймолодшого віку", – зазначив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.

Він розповів, що Укрзалізниця продовжує розширювати проєкт по жіночих купе у потягах. Наразі вони мають рекордний рівень задоволеності пасажирів – 88%.

"Ми внесли необхідні програмні доопрацювання, щоб розширити кількість рейсів із жіночими купе до 12. За вартістю вони традиційно жодним чином не відрізнятимуться від інших купе аналогічного типу на конкретному рейсі, але гарантуватимуть певну приватність та відчуття безпеки під час подорожі", — наголосив Лященко. 

Жіночі купе в Укрзалізниці
Потяги, де є жіночі купе. Фото: скриншот допису Укрзалізниці

Нагадаємо, половина вагонів залізничного перевізника Укрзалізниці наразі обладнана кондиціонерами. Водночас збільшити протягом цього літа кількість таких вагонів неможливо.

Раніше ми повідомляли, що Укрзалізниця розширила перелік поїздів, на які доступне пріоритетне бронювання для військових. До того ж збільшиться часовий горизонт для купівлі таких квитків.

Ми писали, що Укрзалізниця заради уникнення мільйонних збитків оголосила про наміри повністю змінити тарифну модель з 1997 року.

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