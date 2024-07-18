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В Укрзалізниці розповіли, чому купити квитки на потяг стало важче

18 липня 2024 20:13
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Чому стало важче купити квитки на потяг — відповідь Укрзалізниці
Вагон потягу. Фото: РБК-Україна
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Пасажири "Укрзалізниці" виявляють незадоволення ускладненням процесу придбання квитків на популярні маршрути. Представники компанії зазначають, що це обумовлено значним зростанням попиту під час пікового сезону.

Про це пресслужба "Укрзалізниці" повідомила в коментарі Економічній правді у четвер, 19 липня.

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Чому стало важче купити квитки на потяг

"Зараз "Укрзалізниця", як і щороку, проходить піковий сезон літніх пасажирських перевезень. Рекордне навантаження, щоправда, має і зворотний бік: онлайн-сервіси "Укрзалізниці" "підвисають" у пікові години, адже увімкнено додаткові безпекові алгоритми", — розповіли в компанії.

Також у компанії додали, що особливо великий попит спостерігається вранці, коли відкривають продаж квитків. Наприклад, о 8 годині ранку "Укрзалізниця" реєструє понад 600 запитів на секунду щодо пошуку квитків та до 10 тисяч активних сесій. Протягом останнього тижня продаж квитків через застосунок та новий сайт зросли на 48%.

"Такий попит ускладнює придбання квитків, тому ми, щоб стабілізувати наші внутрішні системи, змінили правила виходу в продаж квитків на міжнародні рейси – це дало нам можливість розвести навантаження на систему та спростити доступ до квитків", — зазначила в Укрзалізниці".

Нагадаємо, що в потязі "Запоріжжя – Ужгород" у вівторок, 16 липня, через спеку померла жінка.

Також ми писали, що Укрзалізниця збільшила кількість рейсів із жіночими купе. Квитки на певні потяги із такими вагонами можна придбати з 13 липня.

Укрзалізниця е-квиток Україна потяг квитки

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