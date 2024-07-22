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В управление АРМА передали вертолеты и самолеты предпринимателей из Крыма, финансировавших войну РФ

22 июля 2024 12:16
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
АРМА получило в управление имущество предпринимателей из Крыма, спонсировавших войну
Один из самолетов, арестованных в рамках производства ГБР. Фото: пресс-служба Госбюро
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Имущество крымских предпринимателей, спонсировавших войну России против Украины, передали в управление Национального агентства по выявлению активов (АРМА). Речь идет о самолетах и вертолетах, которые находятся на территории Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований в понедельник, 22 июля.

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В ГБР отмечают, что девять предпринимателей из временно оккупированного Крыма занимались агропромышленным бизнесом и платили налоги в бюджет Российской Федерации, таким образом, финансируя войну против Украины. Им было сообщено о подозрении.

"В собственности фигурантов на контролируемой территории Украины находятся вертолеты и самолеты. Для предотвращения их перерегистрации на подставных лиц по ходатайству прокурора суд их арестовал", — говорится в сообщении.

В АРМА передали самолеты и вертолеты
Арестованные самолеты. Фото: ГБР

Следователи добавляют, что речь идет о четырех вертолетах Ми-2 и двух самолетах АН-2.

В Госбюро отмечают, что за средства, полученные после продажи авиапарка, будут приобретены военные облигации.

Арестованный самолет
Самолет, переданный в управление АРМА. Фото: ГБР

Напомним, Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, который усилит контрольные полномочия Общественного совета при АРМА.

Ранее мы писали, что ГБР передало АРМА завод родственников предателей Украины Виктора Медведчука и Тараса Козака. Общая их стоимость составляет 5 млн. долларов.

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