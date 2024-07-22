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В управління АРМА передали гелікоптери та літаки підприємців з Криму, які фінансували війну Росії

22 липня 2024 12:16
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
АРМА отримало в управління майно підприємців з Криму, які спонсорували війну
Один з літаків, який було заарештовано у рамках провадження ДБР. Фото: пресслужба Держбюро
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Майно кримський підприємців, які спонсорували війну Росії проти України, передали в управління Національного агентства з виявлення активів (АРМА). Йдеться про літаки та гелікоптери, які знаходяться на території України.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань у понеділок, 22 липня.

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Деталі справи

У ДБР зазначають, що дев'ять підприємців з тимчасово окупованого Криму займались агропромисловим бізнесом та сплачували податки у бюджет Російської Федерації, таким чином фінансуючи війну проти України. Їм було повідомлено про підозру.

"У власності фігурантів на контрольованій території України знаходяться гелікоптери та літаки. Для запобігання їх перереєстрації на підставних осіб за клопотанням прокурора суд їх арештував", — йдеться у повідомленні.

В АРМА передали літаки та гелікоптери
Арештовані літаки. Фото: ДБР

Слідчі додають, що мова йде про чотири гелікоптери Мі-2 та два літаки АН-2.

У Держбюро наголошують, що за кошти, отримані після продажу авіапарку, будуть придбані військові облігації.

Арештований літак
Літак, який передали в управління АРМА. Фото: ДБР

Нагадаємо, Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який посилить контрольних повноважень Громадської ради при АРМА. 

Раніше ми писали, що ДБР передало АРМА завод родичів зрадників України Віктора Медведчука та Тараса Козака. Загальна їх вартість становить 5 млн доларів.

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