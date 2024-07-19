Залужный рассказал о визите Зеленского

Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Фото: Офис президента

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный рассказал о визите Владимира Зеленского в Соединенное Королевство. Он заверил, что вместе с президентом будет работать над усилением партнерства Украины с этим государством.

Об этом Залужный сообщил в пятницу, 19 июля.

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Залужный о визите Зеленского в Великобританию

"Позади — два дня насыщенной работы на полях Саммита Европейского политического сотрудничества, встречи с Премьер-министром Великобритании, иностранными лидерами, чиновниками и друзьями Украины в Соединенном Королевстве", — рассказал Залужный.

Бывший главнокомандующий ВСУ добавил, что вместе с Президентом Украины и его командой он и дальше работает над усилением стратегического партнерства между Украиной и Великобританией для усиления совместной приверженности международной безопасности и стабильности.

"Уверен, что уже в ближайшее время результаты совместной работы станут заметны на поле боя", — отметил посол.

Напомним ранее Валерий Залужный официально вступил в должность посла Украины в Великобритании после того, как Президент Украины Владимир Зеленский уволил его в феврале этого года, заменив его Александром Сырским.

В то же время его экспомощница и пресс-секретарь Людмила Долгоновская заявила, что эксголовком не мог остаться в ВСУ по ряду причин, в частности, из-за заинтересованности международной политикой.