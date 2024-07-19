Залужний розповів про візит Зеленського

Володимир Зеленський і Валерій Залужний. Фото: Офіс президента

Посол Україниу Великій Британії Валерій Залужний розповів про візит Володимира Зеленського до Сполученого Королівства. Він запевнив, що разом з президентом працюватиме над посиленням партнерства України з цією державою.

Про це Залужний повідомив у п'ятницю, 19 липня.

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"Позаду — два дні насиченої роботи на полях Саміту Європейського політичного співробітництва, зустрічі з Прем’єр-Міністром Великої Британії, іноземними лідерами, урядовцями та друзями України у Сполученому Королівстві", — розповів Залужний.

Колишній головнокомандувач ЗСУ додав, що разом з Президентом України та його командою він і надалі працює над посиленням стратегічного партнерства між Україною та Великою Британією для посилення спільної відданості міжнародній безпеці та стабільності.

"Впевнений, що вже найближчим часом результати спільної роботи стануть помітними на полі бою", — зазначив посол.

Нагадаємо раніше Валерій Залужний офіційно заступив на посаду посла Україні у Великій Британії після того, як Президент України Володимир Зеленський звільнив його цьогоріч у лютому, замінивши його Олександром Сирським.

Водночас його експомічниця та прессекретарка Людмила Долгоновська, заявила, що ексголовком не міг залишитися в ЗСУ з низки причин, зокрема, через зацікавленість міжнародною політикою.