Покушение на Фарион — фото убийцы

Место убийства Ирины Фарион. Фото: Суспільне

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины призвал не верить фейковому фото якобы убийцы профессора и языковеда Ирины Фарион. Соответствующая фотография распространяется по сети.

Об этой ситуации сообщили в Центре противодействия дезинформации в субботу, 20 июля.

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"Сетью распространяется фото якобы убийцы профессора и языковеда Ирины Фарион. Сообщается, что подозреваемый якобы 21-летний житель Львовщины", — говорится в сообщении.

Проверив данную информацию в Национальной полиции Украины, Центр сообщает, что она не соответствует действительности.

"Мужчина, изображенный на распространяемой фотографии, не имеет отношения к совершению этого преступления. Доверяете только источникам верифицированной информации!" — сообщили в ЦПД.

Напомним, 19 июля во Львове от огнестрельного ранения в голову скончалась известная общественная деятельница Ирина Фарион.

Во Львове продолжается специальная операция по поиску нападающего. Полиция проводит экспертизы и имеет несколько версий по мотиву стрельбы.