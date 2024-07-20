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Убийство Ирины Фарион — фото потенциального стрелка признали фейком

20 июля 2024 21:34
Дмитрий Галушка - Редактор
Покушение на Фарион — фото убийцы
Место убийства Ирины Фарион. Фото: Суспільне
Дмитрий Галушка - Редактор

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины призвал не верить фейковому фото якобы убийцы профессора и языковеда Ирины Фарион. Соответствующая фотография распространяется по сети.

Об этой ситуации сообщили в Центре противодействия дезинформации в субботу, 20 июля.

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Фото возможного убийцы Ирины Фарион. Фото: скриншот

Фото напавшего на Ирину Фарион

"Сетью распространяется фото якобы убийцы профессора и языковеда Ирины Фарион. Сообщается, что подозреваемый якобы 21-летний житель Львовщины", — говорится в сообщении.

Проверив данную информацию в Национальной полиции Украины, Центр сообщает, что она не соответствует действительности.

"Мужчина, изображенный на распространяемой фотографии, не имеет отношения к совершению этого преступления. Доверяете только источникам верифицированной информации!" — сообщили в ЦПД.

Напомним, 19 июля во Львове от огнестрельного ранения в голову скончалась известная общественная деятельница Ирина Фарион.

Во Львове продолжается специальная операция по поиску нападающего. Полиция проводит экспертизы и имеет несколько версий по мотиву стрельбы.

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