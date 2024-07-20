Вбивство Фаріон — сусіди розповіли про нападника

Вбивство Ірини Фаріон — сусіди розповіли про нападника
У п'ятницю, 19 липня, невідомий чоловік стріляв у громадську діячку Ірину Фаріон. Сусіди мовознавиці розповіли про обставини злочину, свідками якого вони стали.
Про це розповідає Новини.LIVE у п'ятницю, 20 липня.
Сусіди розповіли про замах на Фаріон
"Жінки почули постріли, а потім бачили, як впала Ірина", — розповіла сусідка Ірини Фаріон.
Сусіди також розповіли, що невідомий хлопець, якого підозрюють у вбивстві екснардепки, два тижні просидів на цій лавці біля будинку.
"Думали, щоб сказати дільничому, чого він тут сидить. Потім подумали, що може переховується, бо не хоче йти в армію", — додала жінка.
Вчора ввечері сусіди Фаріон у скверику почули постріли і спочатку подумали, що це черговиий обстріл росіян. Потім побачили, як жінка впала. Тоді хтось із сусідок викликав медиків.
Нагадаємо, 19 липня у Львові від вогнепального поранення у голову померла відома громадська діячка Ірина Фаріон.
У Львові триває спеціальна операція з пошуку нападника. Поліція проводить експертизи та має кілька версій щодо мотиву стрілянини.
Читайте Новини.LIVE!