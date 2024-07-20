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Вбивство Ірини Фаріон — сусіди розповіли про нападника

20 липня 2024 18:48
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Вбивство Фаріон — сусіди розповіли про нападника
Ірина Фаріон. Фото: скриншот
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

У п'ятницю, 19 липня, невідомий чоловік стріляв у громадську діячку Ірину Фаріон. Сусіди мовознавиці розповіли про обставини злочину, свідками якого вони стали.

Про це розповідає Новини.LIVE у п'ятницю, 20 липня.

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"Жінки почули постріли, а потім бачили, як впала Ірина", — розповіла сусідка Ірини Фаріон.

Сусіди також розповіли, що невідомий хлопець, якого підозрюють у вбивстві екснардепки, два тижні просидів на цій лавці біля будинку.

"Думали, щоб сказати дільничому, чого він тут сидить. Потім подумали, що може переховується, бо не хоче йти в армію", — додала жінка.

Вчора ввечері сусіди Фаріон у скверику почули постріли і спочатку подумали, що це черговиий обстріл росіян. Потім побачили, як жінка впала. Тоді хтось із сусідок викликав медиків.

Нагадаємо, 19 липня у Львові від вогнепального поранення у голову померла відома громадська діячка Ірина Фаріон.

У Львові триває спеціальна операція з пошуку нападника. Поліція проводить експертизи та має кілька версій щодо мотиву стрілянини.

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