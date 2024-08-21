Когда выключат свет 21 августа — в Укрэнерго предупредили о блекауте

Вечер во тьме — в Укрэнерго предупредили о вынужденных отключениях света
В энергосистеме Украины до сих пор не удалось улучшить ситуацию со стабильным электроснабжением. Из-за сильной жары Укрэнерго вынуждено было ввести сегодня, 21 августа, отключения с 16:00 до 24:00.
Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
Когда будут выключать свет 21 августа
Вчера, 20 августа, плановые отключения осуществили на меньшее количество часов, чем ожидалось, поэтому применили только одну очередь отключений. Впрочем, ограничения запланированы и на сегодняшний вечер с 16:00 до 24:00 . Это связано с пиковым потреблением, которое приходится на указанные часы.
Отключений не будет только для предприятий критической инфраструктуры, а также импортирующих более 80% электроэнергии для собственных нужд согласно правительственным постановлениям.
Где найти графики отключения света
Чтобы узнать подробные графики отключения света по каждому региону, можно воспользоваться этими ссылками:
- Киев
- Киевская область
- Житомир и область
- Донецкая область
- Днепр и область
- Запорожье
- Кировоградская область
- Винница и область
- Волынь
- Львов и область
- Полтава и область
- Одесса и область
- Черновцы и область
- Николаев и область
- Харьков и область
- Прикарпатье, Ивано-Франковск
- Ровно и область
- Черкассы и область
- Закарпатье
- Тернополь и область
- Херсон и область
- Сумы и область
- Черниговская область
- Хмельницкий и область
Какая ситуация в энергосистеме Украины
Пока Украине не удалось восстановить потерянные 9 ГВт генерирующих мощностей. Ситуацию усложняют ежедневные обстрелы энергетических объектов в прифронтовых и приграничных регионах. Продолжаются масштабные ремонтные работы по возобновлению энергообъектов перед осенне-зимним периодом. Энергетики просят экономно пользоваться электроэнергией в пиковые часы — с 17:00 до 22:00.
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