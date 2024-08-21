Коли вимикатимуть світло 21 серпня — в Укренерго попередили про блекаут

Працівник ДТЕК ремонтує знищений трансформатор. Фото: ДТЕК

В енергосистемі України досі не вдалося покращити ситуацію з стабільним електропостачанням. Через сильну спеку Укренерго вимушене запровадити сьогодні, 21 серпня, відключення з 16:00 до 24:00.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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Коли вимикатимуть світло 21 серпня

Учора, 20 серпня, планові відключення здійснили на меншу кількість годин, ніж очікувалося, тож застосували лише одну чергу відключень. Втім, обмеження заплановані й на сьогоднішній вечір з 16:00 до 24:00. Це пов'язано з піковим споживанням, яке припадає на зазначені години.

Відключень не буде лише для підприємств критичної інфраструктури, а також тих, хто імпортує понад 80% електроенергії для власних потреб згідно з урядовими постановами.

Повідомлення від Укренерго. Фото: Укренерго

Де знайти графіки відключення світла

Щоб дізнатися детальні графіки відключення світла по кожному регіону, можна скористатися цими посиланнями:

Яка ситуація в енергосистемі України

Наразі Україні не вдалося відновити втрачені 9 ГВт генеруючих потужностей. Ситуацію ускладнюють щоденні обстріли енергетичних об'єктів у прифронтових та прикордонних регіонах. Тривають масштабні ремонтні роботи з відновлення енергооб'єктів перед осінньо-зимовим періодом. Енергетики просять ощадливо користуватися електроенергію у пікові години — з 17:00 до 22:00.