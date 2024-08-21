Коли вимикатимуть світло 21 серпня — в Укренерго попередили про блекаут

Вечір у пітьмі — в Укренерго попередили про вимушені вимкнення світла
В енергосистемі України досі не вдалося покращити ситуацію з стабільним електропостачанням. Через сильну спеку Укренерго вимушене запровадити сьогодні, 21 серпня, відключення з 16:00 до 24:00.
Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
Коли вимикатимуть світло 21 серпня
Учора, 20 серпня, планові відключення здійснили на меншу кількість годин, ніж очікувалося, тож застосували лише одну чергу відключень. Втім, обмеження заплановані й на сьогоднішній вечір з 16:00 до 24:00. Це пов'язано з піковим споживанням, яке припадає на зазначені години.
Відключень не буде лише для підприємств критичної інфраструктури, а також тих, хто імпортує понад 80% електроенергії для власних потреб згідно з урядовими постановами.
Де знайти графіки відключення світла
Щоб дізнатися детальні графіки відключення світла по кожному регіону, можна скористатися цими посиланнями:
- Київ
- Київська область
- Житомир та область
- Донецька область
- Дніпро та область
- Запоріжжя
- Кіровоградська область
- Вінниця та область
- Волинь
- Львів та область
- Полтава та область
- Одеса та область
- Чернівці та область
- Миколаїв та область
- Харків та область
- Прикарпаття, Івано-Франківськ
- Рівне та область
- Черкаси та область
- Закарпаття
- Тернопіль та область
- Херсон та область
- Суми та область
- Чернігівська область
- Хмельницький та область
Яка ситуація в енергосистемі України
Наразі Україні не вдалося відновити втрачені 9 ГВт генеруючих потужностей. Ситуацію ускладнюють щоденні обстріли енергетичних об'єктів у прифронтових та прикордонних регіонах. Тривають масштабні ремонтні роботи з відновлення енергооб'єктів перед осінньо-зимовим періодом. Енергетики просять ощадливо користуватися електроенергію у пікові години — з 17:00 до 22:00.
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