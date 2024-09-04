Верещук переходит в Офис Президента — какую должность займет

Вицепремьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Фото: ОП

Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук получила должность в Офисе Президента. Она станет заместителем главы ОП.

Об этом она сообщила в Telegram в среду, 4 сентября.

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Верещук объявила о своем назначении на новую должность замглавы Офиса Президента Украины.

"Президент сказал, что я ему нужна в ОПУ. Поэтому перехожу на должность заместителя Председателя ОПУ", — говорится в сообщении.

Сообщение Ирины Верещук. Фото: скриншот

Напомним, во вторник, 3 сентября, вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подала в отставку.

Верховная Рада Украины в среду, 4 сентября, не приняла увольнение Ирины Верещук. Поэтому она остается на должности министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.