Верещук переходит в Офис Президента — какую должность займет

Верещук заняла должность в Офисе Президента — что известно
Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук получила должность в Офисе Президента. Она станет заместителем главы ОП.
Об этом она сообщила в Telegram в среду, 4 сентября.
Верещук переходит в Офис Президента
Верещук объявила о своем назначении на новую должность замглавы Офиса Президента Украины.
"Президент сказал, что я ему нужна в ОПУ. Поэтому перехожу на должность заместителя Председателя ОПУ", — говорится в сообщении.
Напомним, во вторник, 3 сентября, вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подала в отставку.
Верховная Рада Украины в среду, 4 сентября, не приняла увольнение Ирины Верещук. Поэтому она остается на должности министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Читайте Новини.LIVE!