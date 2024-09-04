Верещук переходить в Офіс Президента — яку посаду обійме

Віцепрем'єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Фото: ОП

Віцепрем'єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук отримала посаду в Офісі Президента. Вона стане заступником голови ОП.

Про це вона повідомила в Telegram у середу, 4 вересня.

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Верещук оголосила про своє призначення на нову посаду заступника голови Офісу Президента України.

"Президент сказав, що я йому потрібна в ОПУ. Тому переходжу на посаду заступника Голови ОПУ", — йдеться в повідомлені.

Допис Ірини Верещук. Фото: скриншот

Нагадаємо, у вівторок, 3 вересня, віцепрем'єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук подала у відставку.

Верховна Рада України у середу, 4 вересня, не ухвалила звільнення Ірини Верещук. Тому наразі вона залишається на посаді міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.