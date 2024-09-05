Ирина Верещук была отправлена в отставку

Ирина Верещук в Верховной Раде Фото: РБК-Украина

Верховная Рада отправила в отставку Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук. Это стало очередным шагом в процессе увольнения министров и высокопоставленных должностных лиц, который стартовал в среду, 4 сентября.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк .

Читайте также:

Отставка Ирины Верещук

Ранее на заседании Комитет Верховной Рады Украины во второй раз порекомендовал проголосовать за отставку Вице-премьер-министра и Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

В результате голосования, состоявшегося сегодня, 5 сентября, Верещук была отправлена в отставку, за это проголосовало 255 нардепов.

Кадровые изменения в правительстве

Напомним, что слухи о больших кадровых перестановках в правительстве распространялись далеко не первый месяц. На этой неделе они стали реальностью.

Вчера нардепы Верховной Рады отправили в отставку Дениса Малюску с должности Министра юстиции, Романа Стрельца с должности Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, а также Ольгу Стефанишину с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Сегодня, в четверг, в отставку был отправлен глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулебу.