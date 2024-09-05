Ирина Верещук была отправлена в отставку

Верховная Рада отправила в отставку главу Минреинтеграции Ирину Верещук
Верховная Рада отправила в отставку Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук. Это стало очередным шагом в процессе увольнения министров и высокопоставленных должностных лиц, который стартовал в среду, 4 сентября.
Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк .
Отставка Ирины Верещук
Ранее на заседании Комитет Верховной Рады Украины во второй раз порекомендовал проголосовать за отставку Вице-премьер-министра и Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.
В результате голосования, состоявшегося сегодня, 5 сентября, Верещук была отправлена в отставку, за это проголосовало 255 нардепов.
Кадровые изменения в правительстве
Напомним, что слухи о больших кадровых перестановках в правительстве распространялись далеко не первый месяц. На этой неделе они стали реальностью.
Вчера нардепы Верховной Рады отправили в отставку Дениса Малюску с должности Министра юстиции, Романа Стрельца с должности Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, а также Ольгу Стефанишину с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Сегодня, в четверг, в отставку был отправлен глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулебу.
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