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Рада уволила министра иностранных дел Кулебу

5 сентября 2024 12:00
Валерия Барановская - редактор
Парламент уволил Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел Украины
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Фото: МИД
Валерия Барановская - редактор

В ходе заседания Верховной Рады Украины были приняты кадровые изменения. Парламент уволил министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram в четверг, 5 сентября.

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Увольнение Дмитрия Кулебы

Сегодня Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение Кулеба с должности министра иностранных дел Украины. За увольнение министра проголосовали 240 депутатов, против всего один. Еще 45 чиновников воздержались от ответа, а 44 вообще не голосовали.

"На отчет он так и не пришел" , — написал Железняк.

Уволен Дмитрий Кулебу
Результаты голосования за увольнение Кулебы. Фото: Ярослав Железняк

Напомним, Кулеба занимал этот пост с марта 2020 года. Пока неизвестно, кто придет на его замену. Причины увольнения также не сообщались.

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