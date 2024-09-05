Ірина Верещук — у Раду повторно внесли постанову про звільнення міністра

Віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук. Фото: Армія Inform

До Верховної Ради України повторно внесли постанову про звільнення Ірини Верещук з посади Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Документ вже передали до профільного комітету на розгляд.

Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді України Тарас Мельничук у четвер, 5 вересня.

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"На засіданні Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин, прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти відставку Віцепрем'єр-міністра України — Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Верещук Ірини Андріївни", — повідомив Мельничук.

Скриншот допису Тараса Мельничук

Як відомо, до Ради вже внесли повторну постанову.

Постанова про звільнення Ірини Верещук. Фото: скриншот

Що передувало

Віцепрем'єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук 3 вересня подала у відставку. Вона майже три роки працювала в уряді.

Однак під час засідання 4 вересня Верховна Рада не проголосувала за звільнення Верещук. Загалом за відповідний документ проголосували лише 214 голосів нардепів.

Того ж дня стало відомо, що Верещук обійняла посаду в Офісі Президента. Вона стане заступником голови ОП.

"Президент сказав, що я йому потрібна в ОПУ. Тому переходжу на посаду заступника Голови ОПУ", — сказала урядовиця.