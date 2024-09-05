Ірина Верещук була відправлена у відставку

Верховна Рада відправила у відставку главу Мінреінтеграції Ірину Верещук
Верховна Рада відправила у відставку Міністерку з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук. Це стало черговим кроком у процесі звільнення міністрів та високопосадовців, який стартував у середу, 4 вересня.
Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.
Відставка Ірини Верещук
Раніше на засіданні Комітет Верховної Ради України вдруге порекомендував проголосувати за відставку Віцепрем'єр-міністерки та Міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.
Внаслідок голосування, яке відбулося сьогодні, 5 вересня, Верещук була відправлена у відставку, за це проголосувало 255 нардепів.
Кадрові зміни в уряді
Нагадаємо, що чутки про великі кадрові перестановки в уряді ширилися далеко не перший місяць. Цього тижня вони стали реальністю.
Учора нардепи Верховної Ради відправили у відставку Дениса Малюську з посади Міністра юстиції, Романа Стрільця з посади Міністра захисту довкілля та природних ресурсів, а також Ольгу Стефанішину з посади віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.
Сьогодні, у четвер, у відставку було відправлено очільника Міністерства закордонних справ Дмитра Кулебу.
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