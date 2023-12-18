Взрывы в Кременчуге 18 декабря.

Взрыв в небе. Иллюстративное фото: соцсети

В Кременчуге Полтавской области вечером 18 декабря прогремели несколько взрывов. Ранее в ОВА сообщали о взрыве на местном предприятии.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Так, эхо взрывов было слышно во всех районах города.

По словам местных, громче всего было на переулке Молодежном.

Известно, что в подъездах некоторых домов вылетели окна.

Выбитое окно в результате взрыва. Фото: ПОЛТАВА СИРЕНА

Отмечается, что на место взрыва направляются пожарные машины.

Скриншот поста Труха Кременчуг

Напомним, что вечером 18 декабря, в Кременчуге Полтавской области раздался взрыв. Воздушная тревога официально в области не объявлялась, однако сирены в городе включили.

Также мы писали, что в Полтавской ОВА отметили, что слышавшие в Кременчуге звуки — это взрыв, который произошел на одном из промышленных объектов.

Впоследствии в Кременчуге произошел повторный взрыв, о чем сообщили местные жители.