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Вибухи в Кременчуці — у мережі показали наслідки

18 грудня 2023 21:31
оновлено: 21:38
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Вибухи в Кременчуці 18 грудня — відео
Вибух в небі. Ілюстративне фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Кременчуці Полтавської області увечері 18 грудня пролунали кілька вибухів. Раніше в ОВА повідомляли про вибух на місцевому підприємстві.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали

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Так, відлуння вибухів було чути в усіх районах міста.

За словами місцевих, найгучніше було на провулку Молодіжному.

Відомо, що у під'їздах деяких будинків повилітали вікна.

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Вибите вікно внаслідок вибуху. Фото: ПОЛТАВА СИРЕНА

Зазначається, що наразі на місце вибуху прямують пожежні машини.

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Скриншот допису Труха Кременчук

Нагадаємо, що ввечері 18 грудня, у Кременчуці Полтавської області пролунав вибух. Повітряна тривога офіційно в області не оголошувалася, однак сирени у місті увімкнули.

Також ми писали, у Полтавській ОВА зазначили, що звуки, які чули у Кременчуці — це вибух, який стався на одному з промислових об’єктів.

Згодом у Кременчуці стався повторний вибух, про що повідомили місцеві.

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