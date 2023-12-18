Вибухи в Кременчуці 18 грудня — відео

Вибух в небі. Ілюстративне фото: соцмережі

У Кременчуці Полтавської області увечері 18 грудня пролунали кілька вибухів. Раніше в ОВА повідомляли про вибух на місцевому підприємстві.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Так, відлуння вибухів було чути в усіх районах міста.

За словами місцевих, найгучніше було на провулку Молодіжному.

Відомо, що у під'їздах деяких будинків повилітали вікна.

Вибите вікно внаслідок вибуху. Фото: ПОЛТАВА СИРЕНА

Зазначається, що наразі на місце вибуху прямують пожежні машини.

Скриншот допису Труха Кременчук

Нагадаємо, що ввечері 18 грудня, у Кременчуці Полтавської області пролунав вибух. Повітряна тривога офіційно в області не оголошувалася, однак сирени у місті увімкнули.

Також ми писали, у Полтавській ОВА зазначили, що звуки, які чули у Кременчуці — це вибух, який стався на одному з промислових об’єктів.

Згодом у Кременчуці стався повторний вибух, про що повідомили місцеві.