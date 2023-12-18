Вибухи в Кременчуці 18 грудня — відео

Вибухи в Кременчуці — у мережі показали наслідки
У Кременчуці Полтавської області увечері 18 грудня пролунали кілька вибухів. Раніше в ОВА повідомляли про вибух на місцевому підприємстві.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибухи в Кременчуці 18 грудня
Так, відлуння вибухів було чути в усіх районах міста.
За словами місцевих, найгучніше було на провулку Молодіжному.
Відомо, що у під'їздах деяких будинків повилітали вікна.
Зазначається, що наразі на місце вибуху прямують пожежні машини.
Нагадаємо, що ввечері 18 грудня, у Кременчуці Полтавської області пролунав вибух. Повітряна тривога офіційно в області не оголошувалася, однак сирени у місті увімкнули.
Також ми писали, у Полтавській ОВА зазначили, що звуки, які чули у Кременчуці — це вибух, який стався на одному з промислових об’єктів.
Згодом у Кременчуці стався повторний вибух, про що повідомили місцеві.
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