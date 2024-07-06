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Ощутимо усилили ПВО и работаем с США в коалиции по F-16 — вечернее обращение Зеленского

6 июля 2024 19:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский объявил об усилении противовоздушной обороны Украины в партнерстве с США и коалиции F-16
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе Украина ощутимо прибавила силу своей системе противовоздушной обороны. Он заявил, что сейчас страна работает с Соединенными Штатами Америки в коалиции по F-16.

Об этом украинский лидер сказал в вечернем обращении в субботу, 6 июля.

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"На этой неделе мы уже ощутимо добавили силы нашей ПВО, следующая неделя будет временем продолжения таких шагов", — подчеркнул глава государства.

По его словам, ежедневно Украина работает с партнерами над соответствующими договоренностями — и в рамках коалиций ПВО и F-16, и на двусторонней основе, в частности с США. 

"Готовим результат, нужный Украине и общей нашей безопасности с партнерами", — добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский рассказал об укреплении противовоздушной обороны страны. Он поблагодарил партнеров за помощь.

Также глава государства рассказал, что Россия в течение этой недели применила по Украине более 600 управляемых авиабомб, 60 дронов Shahed-136 и около 40 ракет. Чтобы этому противодействовать, требуется еще больший воздушный щит.

США война украинцы Украина ПВО самолеты

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