Зеленський доручив Кабміну розробити план, щодо вирішення енергетичних викликів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на даний момент основними завданнями є енергетичні виклики. Він також зазначив, що вже доручив уряду розробити пакет рішень, щоб забезпечити українців електрикою.

Про це глава держави повідомив у Facebook у п'яницю, 5 липня.

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"Сьогодні енергетичні виклики — це номер один. Уряд України отримав чітке завдання, а саме: розробити пакет рішень, щоб наші люди, всі українські громади, українські компанії могли пройти цю ситуацію та забезпечити реальну можливість для себе отримати енергію попри російський терор", — заявив президент.

Зеленський зазначив, що Україна, активно посилює протиповітряну оборону. Він зауважив, що сьогодні запрацювала нова система ППО.

"Дякую нашим німецьким партнерам! І окремо отримали посилення від США. Впевнений, що саміт НАТО також дасть нам відповідні результати. Удвічі маємо посилити нашу ППО впродовж літа", — додав глава держави.

Нагадаємо, до України прибув третій зенітно-ракетний комплекс Patriot у рамках німецької допомоги. Його український екіпаж успішно пройшов підготовку в Німеччині.

Також Україна домовляється з Ізраїлем і США про передачу озброєння. Київ може отримати до восьми ізраїльських комплексів Patriot.