Зеленський оголосив про зміцнення протиповітряної оборони України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський розповів про зміцнення протиповітряної оборони країни. Він подякував партнерам за допомогу.

Про це український лідер сказав у вечірньому зверненні у п'ятницю, 5 липня.

Читайте також:

Зміцнення захисту України

"Хочу подякувати нашим партнерам за виконання домовленостей щодо ППО. Ми ставили собі завдання вдвічі збільшити силу нашого повітряного щита, і сьогодні початок цього", — наголосив глава держави.

Він подякував Німеччині за Patriot, який вже доставили в Україні. До того ж він висловив вдячність Сполученим Штатам Америки за ще один крок для зміцнення ППО. Зеленський наголосив, що надалі обов'язково будуть нові рішення.

За словами глави держави, українці вже довели, що немає таких російських ракет, які неможливо збити.

Нагадаємо, до України прибув третій зенітно-ракетний комплекс Patriot у рамках німецької допомоги. Його український екіпаж успішно пройшов підготовку в Німеччині.

Також Україна домовляється з Ізраїлем і США про передачу озброєння. Київ може отримати до восьми ізраїльських комплексів Patriot.