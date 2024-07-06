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Відчутно посилили ППО та працюємо з США у коаліції по F-16 — вечірнє звернення Зеленського

6 липня 2024 19:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський оголосив про посилення протиповітряної оборони України в партнерстві з США та коаліції F-16
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня Україна відчутно додала сили своїй системі протиповітряної оборони. Він заявив, що наразі країна працює зі Сполученими Штатами Америки у коаліції по F-16.

Про це український лідер сказав у вечірньому зверненні у суботу, 6 липня.

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"Цього тижня ми вже відчутно додали сили нашій ППО, наступний тиждень буде часом продовження таких кроків", — наголосив глава держави.

За його словами, щодня Україна працює з партнерами над відповідними домовленостями — і в рамках коаліцій ППО та F-16, і на двосторонній основі, зокрема зі США. 

"Готуємо результат, потрібний Україні та спільній нашій безпеці з партнерами", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський розповів про зміцнення протиповітряної оборони країни. Він подякував партнерам за допомогу.

Також глава держави розповів, що Росія протягом цього тижня застосувала по Україні понад 600 керованих авіабомб, 60 дронів Shahed-136 та майже 40 ракет. Щоб цьому протидіяти, потрібен ще більший повітряний щит.

США війна українці Україна ППО літаки

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