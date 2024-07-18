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Отключение даже в светло-серых зонах графиков — как ограничат электропотребление в Украине сегодня

18 июля 2024 00:12
Анатолий Слюсарь - Редактор
Графики отключения света сегодня, 18 июля — прогноз "Укрэнерго"
Мальчик делает уроки при отключении света. Фото иллюстративное: УНІАН
Анатолий Слюсарь - Редактор

В четверг, 18 июля, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений света. Ограничения будут действовать в течение всех суток, с 00:00 до 24:00.

Об этом в среду, 17 июля, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

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Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Как будут отключать свет 18 июля

" С 00:00 до 05:00 будут действовать две очереди отключений. С 05:00 до 16:00 и с 22:00 до 24:00 — три очереди. С 16:00 до 22:00 облэнерго задействуют четыре очереди отключений одновременно" , — говорится в сообщении энергокомпании.

В ДТЭК сообщили, что в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях в период с 05:00 до конца суток есть высокая вероятность применения светло-серых зон отключений. Особый дефицит электроэнергии ожидается с 16:00 до 22:00.

В четверг, 18 июля, в некоторых областях отключения могут быть даже в светло-серой зоне графиков
Скриншот сообщения ДТЭК

Категории отключений в графиках:

  • темно-серая зона — время, когда света точно нет;
  • светло-серая зона — время, когда отключения света возможны;
  • белая зона — время, когда свет гарантировано есть.

Где можно посмотреть графики отключения света

В зависимости от места проживания каждый потребитель может узнать о наличии или отсутствии света по своему адресу, перейдя по соответствующей ссылке:

Граждан призывают экономно использовать электроэнергию и не пользоваться энергоемкими приборами в пиковые часы, то есть с 06:00 до 09:00 и с 17:00 до 23:00 . Включать такие приборы энергетики рекомендуют ночью с 23:00 до 6:00, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.

Когда можно пользоваться энергоемкими приборами
Рекомендуемое время для использования электроприборов. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Напомним, днем в среду, 17 июля, в Украине отменили экстренные отключения электроэнергии в Донецкой и Днепропетровской областях. Потребители в этих регионах вернулись к графикам стабилизационных отключений.

Также мы сообщали, что энергетики досрочно завершили плановый ремонт атомного энергоблока. Это существенно повлияет на стабильность энергосистемы и придаст ей мощности.

электроэнергия Укрэнерго ДТЭК отключения света Электричество

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