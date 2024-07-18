Графіки відключення світла сьогодні, 18 липня — прогноз "Укренерго"

Хлопчик робить уроки під час відключення світла. Фото ілюстративне: УНІАН

У четвер, 18 липня, всі обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла. Обмеження діятимуть протягом усієї доби, з 00:00 до 24:00.

Про це в середу, 17 липня, повідомили в НЕК "Укренерго".

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Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Як відключатимуть світло 18 липня

"З 00:00 до 05:00 діятимуть дві черги відключень. З 05:00 до 16:00 і з 22:00 до 24:00 — три черги. З 16:00 до 22:00 обленерго задіють чотири черги відключень одночасно", — йдеться в повідомленні енергокомпанії.

У ДТЕК повідомили, що в Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській і Донецькій областях у період з 05:00 до кінця доби є висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень. Особливий дефіцит електроенергії очікується з 16:00 до 22:00.

Скриншот повідомлення ДТЕК

Категорії відключень у графіках:

темно-сіра зона — час, коли світла точно немає;

світло-сіра зона — час, коли відключення світла можливі;

біла зона — час, коли світло гарантовано є.

Де можна подивитися графіки відключень світла

У залежності від місця проживання кожен споживач може дізнатися про наявність або відсутність світла за своєю адресою, перейшовши за відповідним посиланням:

Громадян закликають економно використовувати електроенергію та не користуватися енергоємними приладами в пікові години, тобто з 06:00 до 09:00 та з 17:00 до 23:00. Вмикати такі прилади енергетики рекомендують вночі з 23:00 до 6:00, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Рекомендований час для користування електроприладами. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Нагадаємо, удень в середу, 17 липня, в Україні скасували екстрені відключення електроенергії в Донецькій і Дніпропетровській областях. Споживачі в цих регіонах повернулися до графіків стабілізаційних відключень.

Також ми повідомляли, що енергетики достроково завершили плановий ремонт атомного енергоблока. Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми й додасть їй потужності.