Графіки відключення світла сьогодні, 18 липня — прогноз "Укренерго"

Відключення навіть у світло-сірих зонах графіків — як обмежать електроспоживання в Україні сьогодні
У четвер, 18 липня, всі обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла. Обмеження діятимуть протягом усієї доби, з 00:00 до 24:00.
Про це в середу, 17 липня, повідомили в НЕК "Укренерго".
Як відключатимуть світло 18 липня
"З 00:00 до 05:00 діятимуть дві черги відключень. З 05:00 до 16:00 і з 22:00 до 24:00 — три черги. З 16:00 до 22:00 обленерго задіють чотири черги відключень одночасно", — йдеться в повідомленні енергокомпанії.
У ДТЕК повідомили, що в Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській і Донецькій областях у період з 05:00 до кінця доби є висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень. Особливий дефіцит електроенергії очікується з 16:00 до 22:00.
Категорії відключень у графіках:
- темно-сіра зона — час, коли світла точно немає;
- світло-сіра зона — час, коли відключення світла можливі;
- біла зона — час, коли світло гарантовано є.
Де можна подивитися графіки відключень світла
У залежності від місця проживання кожен споживач може дізнатися про наявність або відсутність світла за своєю адресою, перейшовши за відповідним посиланням:
- Київ;
- Київська область;
- Житомир та область;
- Донецька область;
- Дніпро та область;
- Запоріжжя;
- Кіровоградська область;
- Вінниця та область;
- Волинь;
- Львів та область;
- Полтава та область;
- Одеса та область;
- Чернівці та область;
- Миколаїв та область;
- Харків та область;
- Прикарпаття, Івано-Франківськ;
- Рівне та область;
- Черкаси та область;
- Закарпаття;
- Тернопіль та область;
- Херсон та область;
- Суми та область;
- Чернігівська область;
- Хмельницький та область.
Громадян закликають економно використовувати електроенергію та не користуватися енергоємними приладами в пікові години, тобто з 06:00 до 09:00 та з 17:00 до 23:00. Вмикати такі прилади енергетики рекомендують вночі з 23:00 до 6:00, щоб зменшити навантаження на енергосистему.
Нагадаємо, удень в середу, 17 липня, в Україні скасували екстрені відключення електроенергії в Донецькій і Дніпропетровській областях. Споживачі в цих регіонах повернулися до графіків стабілізаційних відключень.
Також ми повідомляли, що енергетики достроково завершили плановий ремонт атомного енергоблока. Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми й додасть їй потужності.
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