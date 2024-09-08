В Минэнерго просят украинцев экономно использовать электроэнергию

Ремонт энергообъектов. Иллюстративное фото: Укрэнерго

В энергосистеме Украины фиксируется стабильная ситуация со светом, однако продолжаются ремонтные работы на объектах, которые были повреждены российскими ударами. Потому украинцев просят экономно использовать электроэнергию.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире Ми Україна.

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Несмотря на отсутствие отключений электроэнергии, украинцев призывали использовать ее экономно.

"Именно культура экономного потребления помогает сбалансировать энергосистему, оставлять ее цельной и надежной", — пояснил Колесник.

По его словам, сейчас идет ремонтная кампания объектов энергетической инфраструктуры, которые были почти разрушены из-за восьми массированных атак только в этом году.