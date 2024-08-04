Графики отключения света в Украине 5 августа — электричество выключать не планируют

Отключение света — в Укрэнерго сообщили о планах на начало недели
4 августа 2024 20:25
Работник аварийной бригады. Фото: ДТЭК
В Украине в понедельник, 5 августа, отключения света не прогнозируются. Но в Укрэнерго предупредили о нюансе с использованием мощных электроприборов.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Facebook в воскресенье, 4 августа.
Читайте также:
Отключение света в Украине
"Завтра, 5 августа, меры по ограничению потребления применяться не будут", — говорится в сообщении.
Также энергетики напомнили, что лучшие часы для использования мощных электроприборов — с 11:00 до 15:00.
В Укрэнерго отметили, что при изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления будут сообщаться дополнительно.
Читайте Новини.LIVE!