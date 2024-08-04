Графики отключения света в Украине 5 августа — электричество выключать не планируют

Работник аварийной бригады. Фото: ДТЭК

В Украине в понедельник, 5 августа, отключения света не прогнозируются. Но в Укрэнерго предупредили о нюансе с использованием мощных электроприборов.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Facebook в воскресенье, 4 августа.

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"Завтра, 5 августа, меры по ограничению потребления применяться не будут", — говорится в сообщении.

Также энергетики напомнили, что лучшие часы для использования мощных электроприборов — с 11:00 до 15:00.

В Укрэнерго отметили, что при изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления будут сообщаться дополнительно.