Графіки відключення світла в Україні 5 серпня — електрику вимикати не планують

Працівник аварійної бригади. Фото: ДТЕК

В Україні у понеділок, 5 серпня, відключення світла не прогнозуються. Але в Укренерго попередили про нюанс із використанням потужних електроприладів.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Facebook у неділю, 4 серпня.

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"Завтра, 5 серпня, заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть", — йдеться у повідомленні.

Також енергетики нагадали, що найкращі години для користування потужними електроприладами — з 11:00 до 15:00.

В Укренерго зазначили, що при зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання повідомлятимуть додатково.