Графіки відключення світла в Україні 5 серпня — електрику вимикати не планують

Відключення світла — в Укренерго повідомили про плани на початок тижня
4 серпня 2024 20:25
Працівник аварійної бригади. Фото: ДТЕК
В Україні у понеділок, 5 серпня, відключення світла не прогнозуються. Але в Укренерго попередили про нюанс із використанням потужних електроприладів.
Про це повідомила пресслужба Укренерго у Facebook у неділю, 4 серпня.
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"Завтра, 5 серпня, заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть", — йдеться у повідомленні.
Також енергетики нагадали, що найкращі години для користування потужними електроприладами — з 11:00 до 15:00.
В Укренерго зазначили, що при зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання повідомлятимуть додатково.
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