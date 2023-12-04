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Открыть аэропорт в Украине в условиях военного положения невозможно — эксперт

4 декабря 2023 23:08
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Павел Зинченко
редактор
Открыть аэропорт в Украине в условиях военного положения невозможно — эксперт
Самолеты в аэропорту. Фото: УНИАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Открыть сейчас аэропорт на территории Украины абсолютно невозможно. В настоящее время использование авиасообщения может привести к жертвам среди пассажиров из-за действий российского агрессора.

Об этом военный эксперт Сергей Грабский сказал во время программы Tvoemisto.tv "Тема недели".

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Открыть аэропорт невозможно

"Открыть аэропорт в Украине сейчас — это абсолютный бред. Я даже теоретически не рассматриваю такую возможность во время острой фазы боевых действий и даже после. Пока Россия будет иметь возможность запуска ракет, которые могут поражать всю территорию страны, до этого этот вопрос не целесообразно поднимать в нашем обществе", — подчеркнул Сергей Грабский.

При этом эксперт отметил, что рисковать жизнью и здоровьем наших украинцев или граждан других стран преступление.

При этом Грабский отметил, что идея главы Офиса Президента Андрея Ермака об открытии аэропорта во Львове не выдерживает никакой критики. При этом он допускает, что можно использовать польский аэропорт в Жешуве. Например, организовать доставку пассажиров наземным транспортом в аэропорт или построить путь, который будет соединять Львов с Жешувом.

Израиль не может служить примером

"Тот, кто пытается воплотить это в жизнь (открытие аэропорта во Львове. — Ред.), является, по меньшей мере, безответственным преступником. Угроза жизни людей и персонала аэропортов в Украине будет колоссальной", — отметил военный эксперт.

При этом эксперт предостерег от наведения Израиля в качестве примера страны, где аэропорт успешно функционирует во время войны.

Он отметил, что в этой стране основа боевых действий абсолютно другая. Боевики ХАМАС или другой террористической группы не могут использовать ракеты такой дальности, которые могли бы представлять постоянную угрозу для израильских аэропортов.

Ранее мы сообщали, что в аэропорту "Борисполь" состоялась встреча с участием руководителя Офиса Президента Андрея Ермака и иностранных послов. Они обсудили десятый пункт украинской Формулы мира о подтверждении окончания войны.

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