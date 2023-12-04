Відкрити аеропорт в Україні в умовах воєнного стану неможливо — експерт

Літаки в аеропорту. Фото: УНІАН

Відкрити зараз аеропорт на території України є абсолютно неможливим. Нині використання авіасполучення може призвести до жертв серед пасажирів через дії російського агресора.

Про це військовий експерт Сергій Грабський сказав під час програми Tvoemisto.tv "Тема тижня".

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Відкрити аеропорт неможливо

"Відкрити аеропорт в Україні зараз — це абсолютна маячня. Я навіть теоретично не розглядаю такої можливості під час гострої фази бойових дій і навіть після. Поки Росія буде мати можливість запуску ракет, які можуть уражати всю територію країни, доти це питання не доцільно піднімати в нашому суспільстві", — підкреслив Сергій Грабський.

При цьому експерт зазначив, що ризикувати життям та здоров'ям наших українців або громадян інших країн є злочином.

При цьому Грабський зазначив, що ідея очільника Офісу Президента Андрія Єрмака щодо відкриття аеропорту у Львові не витримує жодної критики. При цьому він допускає, що можна використовувати польський аеропорт в Жешуві. Наприклад, організувати доставку пасажирів наземним транспортом до аеропорту або побудувати колію, яка буде з'єднувати Львів з Жешувом.

Ізраїль не може бути прикладом

"Той, хто намагається втілити це в життя (вікдриття аеропорту у Львові. — Ред.), є, щонайменше, безвідповідальним злочинцем. Загроза життю людей і персоналу аеропортів в Україні буде колосальною", — зазначив військовий експерт.

При цьому експерт застеріг від наведення Ізраїлю, як прикладу країни, де аеропорт успішно функціонує у час війни.

Він зазначив, що в цій країні підгрунтя бойових дій є абсолютно іншим. Бойовики ХАМАС чи іншої терористичної групи не можуть використати ракети такої дальності, які могли б становити постійну загрозу для ізраїльських аеропортів.

Раніше ми повідомляли, що в аеропорту "Бориспіль" відбулася зустріч за участі Керівника Офісу Президента Андрія Єрмака та іноземних послів. Вони обговорили десятий пункт української Формули миру про підтвердження закінчення війни.