Відкрити аеропорт в Україні в умовах воєнного стану неможливо — експерт
Відкрити зараз аеропорт на території України є абсолютно неможливим. Нині використання авіасполучення може призвести до жертв серед пасажирів через дії російського агресора.
Про це військовий експерт Сергій Грабський сказав під час програми Tvoemisto.tv "Тема тижня".
Відкрити аеропорт неможливо
"Відкрити аеропорт в Україні зараз — це абсолютна маячня. Я навіть теоретично не розглядаю такої можливості під час гострої фази бойових дій і навіть після. Поки Росія буде мати можливість запуску ракет, які можуть уражати всю територію країни, доти це питання не доцільно піднімати в нашому суспільстві", — підкреслив Сергій Грабський.
При цьому експерт зазначив, що ризикувати життям та здоров'ям наших українців або громадян інших країн є злочином.
При цьому Грабський зазначив, що ідея очільника Офісу Президента Андрія Єрмака щодо відкриття аеропорту у Львові не витримує жодної критики. При цьому він допускає, що можна використовувати польський аеропорт в Жешуві. Наприклад, організувати доставку пасажирів наземним транспортом до аеропорту або побудувати колію, яка буде з'єднувати Львів з Жешувом.
Ізраїль не може бути прикладом
"Той, хто намагається втілити це в життя (вікдриття аеропорту у Львові. — Ред.), є, щонайменше, безвідповідальним злочинцем. Загроза життю людей і персоналу аеропортів в Україні буде колосальною", — зазначив військовий експерт.
При цьому експерт застеріг від наведення Ізраїлю, як прикладу країни, де аеропорт успішно функціонує у час війни.
Він зазначив, що в цій країні підгрунтя бойових дій є абсолютно іншим. Бойовики ХАМАС чи іншої терористичної групи не можуть використати ракети такої дальності, які могли б становити постійну загрозу для ізраїльських аеропортів.
Раніше ми повідомляли, що в аеропорту "Бориспіль" відбулася зустріч за участі Керівника Офісу Президента Андрія Єрмака та іноземних послів. Вони обговорили десятий пункт української Формули миру про підтвердження закінчення війни.
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