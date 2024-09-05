В Тернопольской области осудили сержанта запаса, который отказался служить в ВСУ

Судья. Фото иллюстративное: УНИАН

Бучачский районный суд Тернопольской области вынес приговор в отношении военнообязанного, отказавшегося принять боевую повестку из-за нежелания служить в Вооруженных силах Украины. Ему присудили трехлетнее лишение свободы.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно данным судебного реестра, 19 июня 2024 года младший сержант в запасе прошел военно-врачебную комиссию в Тернопольской области, которая признала его годным к военной службе. После этого в территориальном центре комплектования ему вручили повестку с требованием явиться на следующий день для отправки в воинскую часть. Однако мужчина отказался ее принять, мотивируя это нежеланием выполнять военные обязанности.

Против жителя Тернопольской области возбуждено уголовное дело за уклонение от мобилизации. На судебном заседании обвиняемый подтвердил свой отказ от службы и отметил, что не сожалеет о своем выборе.

Решение суда

Судья после анализа материалов дела и доводов сторон признала мужчину виновным в уклонении от мобилизации. Приговор предусматривает трехлетнее заключение.