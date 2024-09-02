Графіки відключень світла 3 вересня — коли застосовуватимуть обмеження

Вкотре без світла — енергетики оприлюднили графіки відключень на завтра
В Україні й надалі продовжують працювати графіки відключень світла для споживачів. Завтра обмеження діятимуть протягом усієї доби.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram у понеділок, 2 вересня.
Як відключатимуть світло 3 вересня
У ДТЕК проінформували, що відповідно до даних Укренерго, графіки стабілізаційних відключень завтра діятимуть протягом усієї доби.
Зазначається, що завтра час застосування обмежень буде таким:
- 00:00 — 06:00 — одна черга відключень;
- 06:00 — 09:00 — дві черги відключень;
- 09:00 — 16:00 — одна черга відключень;
- 16:00 — 24:00 — дві черги відключень.
Час від часу енергетики також вимушені вдаватися до екстрених відключень світла, проте українців про це не попереджають.
Як повідомили у ДТЕК, це пов'язано з тим, що такі відключення відбуваються несподівано для захисту енергосистеми від перевантаження.
Де можна подивитись графік відключення світла
Щоб точніше дізнатися про віялові відключення, можна перевірити свою адресу на відповідних інтернет-ресурсах залежно від вашого міста чи області проживання.
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