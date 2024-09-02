Графіки відключень світла 3 вересня — коли застосовуватимуть обмеження

Аварійна бригада електромережі. Фото: ДТЕК

В Україні й надалі продовжують працювати графіки відключень світла для споживачів. Завтра обмеження діятимуть протягом усієї доби.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram у понеділок, 2 вересня.

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У ДТЕК проінформували, що відповідно до даних Укренерго, графіки стабілізаційних відключень завтра діятимуть протягом усієї доби.

Зазначається, що завтра час застосування обмежень буде таким:

00:00 — 06:00 — одна черга відключень;

06:00 — 09:00 — дві черги відключень;

09:00 — 16:00 — одна черга відключень;

16:00 — 24:00 — дві черги відключень.

Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Час від часу енергетики також вимушені вдаватися до екстрених відключень світла, проте українців про це не попереджають.

Як повідомили у ДТЕК, це пов'язано з тим, що такі відключення відбуваються несподівано для захисту енергосистеми від перевантаження.

Де можна подивитись графік відключення світла

Щоб точніше дізнатися про віялові відключення, можна перевірити свою адресу на відповідних інтернет-ресурсах залежно від вашого міста чи області проживання.