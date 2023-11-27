Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Власти Польши назвали требования к Украине и ЕС из-за блокировки границы arrow

Власти Польши назвали требования к Украине и ЕС из-за блокировки границы

27 ноября 2023 22:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Власти Польши назвали требования к Украине и ЕС из-за блокировки границы
Автомобили на границе. Фото: REUTERS/Roman Baluk/File Photo/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик направил письмо своему украинскому коллеге Александру Кубракову. Он назвал требования к Украине и Европейскому Союзу на фоне блокады границы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Читайте также:

Требования к Украине и ЕС

В Польше считают, что одной из причин блокады является введение украинской стороной системы электронной очереди. Там заявили, что это якобы привело к значительному увеличению времени ожидания транспортных средств, которые возвращаются в Европейский Союз после доставки груза в Украину.

"Это, в свою очередь, делает невозможным выполнение дальнейших заказов и снижает конкурентоспособность компаний. Более того, по мнению протестующих, новая система допускает неравное отношение к перевозчикам из Украины и Польши", — говорится в сообщении.

Польша хочет, чтобы Украина отменила обязательную регистрацию грузовиков в электронной очереди по меньшей мере на двух пунктах пропуска:

  • Зосин-Ущилуг;
  • Ниженковице-Малховице.

К тому же Варшава обратилась к европейскому комиссару по транспорту Адине Велян с требованием возобновить получение разрешений на международные перевозки для украинских транспортных фирм. Министр инфраструктуры Польши заявил, что его страна зафиксировала неоднократное нарушение правил украинскими перевозчиками.

В письме говорится, что 4 декабря состоится заседание Транспортного совета ЕС, где Польша хочет обсудить ситуацию на границе.

"По мнению Министерства инфраструктуры Польши, со стороны властей ЕС возникла необходимость провести оценку эффектов, возникающих в результате реализации соглашения между Украиной и ЕС, а также изменений в его содержании, необходимых для поддержания стабильности транспортного рынка в отдельных государствах-членах сообщества", — говорится в сообщении.

Напомним, автомобильная очередь на заблокированных автомобильных пунктах пропуска "Краковец — Корчева", "Рава-Русская — Гребенное" и "Ягодин — Дорогуск" начала уменьшаться. Однако наблюдается осложнение ситуации на пункте пропуска "Шегини — Медика". На прошлой неделе там начали забастовку польские аграрии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга - 80x80

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг черных металлов в конце ноября

06:41 В Украине рухнули цены на бензин — сколько сегодня стоит 1 л горючего на АЗС

Актуальное по теме