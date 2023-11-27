Власти Польши назвали требования к Украине и ЕС из-за блокировки границы

Автомобили на границе. Фото: REUTERS/Roman Baluk/File Photo/File Photo

Министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик направил письмо своему украинскому коллеге Александру Кубракову. Он назвал требования к Украине и Европейскому Союзу на фоне блокады границы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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В Польше считают, что одной из причин блокады является введение украинской стороной системы электронной очереди. Там заявили, что это якобы привело к значительному увеличению времени ожидания транспортных средств, которые возвращаются в Европейский Союз после доставки груза в Украину.

"Это, в свою очередь, делает невозможным выполнение дальнейших заказов и снижает конкурентоспособность компаний. Более того, по мнению протестующих, новая система допускает неравное отношение к перевозчикам из Украины и Польши", — говорится в сообщении.

Польша хочет, чтобы Украина отменила обязательную регистрацию грузовиков в электронной очереди по меньшей мере на двух пунктах пропуска:

Зосин-Ущилуг;

Ниженковице-Малховице.

К тому же Варшава обратилась к европейскому комиссару по транспорту Адине Велян с требованием возобновить получение разрешений на международные перевозки для украинских транспортных фирм. Министр инфраструктуры Польши заявил, что его страна зафиксировала неоднократное нарушение правил украинскими перевозчиками.

В письме говорится, что 4 декабря состоится заседание Транспортного совета ЕС, где Польша хочет обсудить ситуацию на границе.

"По мнению Министерства инфраструктуры Польши, со стороны властей ЕС возникла необходимость провести оценку эффектов, возникающих в результате реализации соглашения между Украиной и ЕС, а также изменений в его содержании, необходимых для поддержания стабильности транспортного рынка в отдельных государствах-членах сообщества", — говорится в сообщении.

Напомним, автомобильная очередь на заблокированных автомобильных пунктах пропуска "Краковец — Корчева", "Рава-Русская — Гребенное" и "Ягодин — Дорогуск" начала уменьшаться. Однако наблюдается осложнение ситуации на пункте пропуска "Шегини — Медика". На прошлой неделе там начали забастовку польские аграрии.