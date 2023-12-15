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Вступление Украины в ЕС, подрыв депутатов и президентские выборы в США — эфир Новини.LIVE

15 декабря 2023 18:55
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Вступление Украины в ЕС, подрыв депутатов и президентские выборы в США — эфир Новини.LIVE
Украинские трудности. Коллаж Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Гость эфира студии Вечер.LIVE — директор Украинского института политики Руслан Бортник. Тема обсуждений — вступление Украины в ЕС, подрыв депутатов в Закарпатье и президентские выборы в США.

Посмотреть эфир можно в 19:00 по ссылке.

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Тема дискуссий по ведущей канала Новини.LIVE Ланой Шевчук:

  • непростой путь Украины в ЕС;
  • активизация оппозиции;
  • милитаризм украинского сознания;
  • стресс, в котором находится Украина;
  • будущие выборы в Соединенных Штатах Америки;
  • подрыв депутатом от СН гранат в Закарпатье.

Напомним, что ранее Рустем Умеров назвал главную задачу Минобороны Украины на 2024 год.

В то же время в политсиле "Слуга народа" в Закарпатской области заявили, что не знают подрывателя сельсовета.

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