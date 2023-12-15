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Вступ України в ЄС, підрив депутатів і президентські вибори в США — ефір Новини.LIVE

15 грудня 2023 18:55
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Вступ України в ЄС, підрив депутатів і президентські вибори в США — ефір Новини.LIVE
Українські труднощі. Колаж Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Гість ефіру студії Вечір.LIVE — директор Українського інституту політики Руслан Бортнік. Тема обговорень — вступ України в ЄС, підрив депутатів на Закарпатті та президентські вибори в США.

Подивитись ефір можна о 19:00 за посиланням.

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Тема дискусій з ведучою каналу Новини.LIVE Ланою Шевчук: 

  • непростий шлях України до ЄС;
  • активізація опозиції;
  • мілітаризм української свідомості;
  • стрес, в якому наразі перебуває Україна;
  • майбутні вибори у Сполучених Штатах Америки;
  • підрив депутатом від СН гранат на Закарпатті.

Нагадаємо, що раніше Рустем Умєров назвав головне завдання Міноборони України на 2024 рік.

Водночас у політсилі "Слуга народу" в Закарпатській області заявили, що не знають підривника сільради. 

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