Вступ України в ЄС, підрив депутатів і президентські вибори в США — ефір Новини.LIVE
15 грудня 2023 18:55
Українські труднощі. Колаж Новини.LIVE
Гість ефіру студії Вечір.LIVE — директор Українського інституту політики Руслан Бортнік. Тема обговорень — вступ України в ЄС, підрив депутатів на Закарпатті та президентські вибори в США.
Подивитись ефір можна о 19:00 за посиланням.
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Тема дискусій з ведучою каналу Новини.LIVE Ланою Шевчук:
- непростий шлях України до ЄС;
- активізація опозиції;
- мілітаризм української свідомості;
- стрес, в якому наразі перебуває Україна;
- майбутні вибори у Сполучених Штатах Америки;
- підрив депутатом від СН гранат на Закарпатті.
Нагадаємо, що раніше Рустем Умєров назвав головне завдання Міноборони України на 2024 рік.
Водночас у політсилі "Слуга народу" в Закарпатській області заявили, що не знають підривника сільради.
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