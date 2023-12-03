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Из Киева в Карпаты начнет ездить легендарный "Лыжный экспресс" — детали

3 декабря 2023 15:20
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Из Киева в Карпаты начнет ездить легендарный "Лыжный экспресс" — детали
Поезд Интерсити. Иллюстративное фото: Aviastop
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине свою работу возобновляет "Лыжный экспресс" в Карпаты. Речь идет о скоростном поезде Интерсити+ №743 сообщением Киев — Славско.

Об этом пишет пресс-служба Укрзализныци.

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Расписание поезда

Отмечается, что рейсы будут отправляться с 21 декабря в 06:11. На станцию Славско они будут прибывать в 14:00.

Если же говорить об обратном направлении, поезд будет отправляться из Славско в 14:30 и прибывать в Киев в 22:26.

"Желаем приятных снежных путешествий всем нашим пассажирам", — добавили в сообщении.

лыжный экспресс в Карпаты
Скриншот сообщения из Telegram Укрзалізниці

Задержка рейсов

Вчера, 2 декабря, в результате сильного снегопада на территории Львовской области без электричества осталось более 300 населенных пунктов. Однако железнодорожное сообщение "Укрзализныци" продолжало функционировать без отмены рейсов, но некоторые поезда прибывали с задержкой.

Напомним, уже с 10 декабря начнет курсирование новый прямой поезд №143/146 по маршруту Вена — Чоп — Вена. На станции Чоп он будет подвязан под удобную пересадку на группу спальных вагонов из Киева (через Львов) именно для пересадочных пассажиров.

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