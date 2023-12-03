З Києва до Карпат почне їздити легендарний "Лижний експрес" — деталі

Поїзд Інтерсіті. Ілюстративне фото: Aviastop

В Україні свою роботу відновлює "Лижний експрес" до Карпат. Йдеться про швидкісний поїзд Інтерсіті+ №743 сполученням Київ — Славсько.

Про це пише пресслужба Укрзалізниці.

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Розклад руху поїзда

Зазначається, що рейси будуть відправлятися з 21 грудня, о 06:11. До станції Славсько вони прибуватимуть о 14:00.

Якщо ж говорити про зворотній напрямок, то потяг відправлятиметься зі Славсько о 14:30 та прибуватиме до Києва о 22:26.

"Бажаємо приємних сніжних мандрівок всім нашим пасажирам", — додали у повідомленні.

Скриншот допису з Telegram Укрзалізниці

Затримка рейсів

Вчора, 2 грудня, внаслідок сильного снігопаду на території Львівської області без електрики залишилося понад 300 населених пунктів. Проте залізничне сполучення Укрзалізниці продовжувало функціонувати без скасування рейсів, але деякі поїзди прибували із затримкою.

Нагадаємо, вже з 10 грудня розпочне курсування новий прямий поїзд №143/146 за маршрутом Відень — Чоп — Відень. На станції Чоп він буде "підвʼязаний" під зручну пересадку на групу спальних вагонів з Києва (через Львів) саме для пересадкових пасажирів.