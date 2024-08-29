С ТОТ четырех областей Украины вернули 14 детей

Возвращение детей с ВТО. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

С временно оккупированных территорий Украины удалось эвакуировать несколько семей с детьми. С временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей на подконтрольную Украине территорию вернулись 14 детей от 2,5 месяца до 16 лет.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в Telegram в четверг, 29 августа.

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С ВОТ вернули 14 детей. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Возвращение детей с ВОТ

Эвакуация 14 детей с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей состоялась в рамках реализации плана Президента Украины Bring Kids Back UA.

"Принудительная паспортизация, постоянные обыски жилищ российскими спецслужбами, ежедневный риск депортации детей в Россию, угрозы отнятия детей у украинских граждан и устройства в российские семьи — ежедневный ад, через который проходили семьи во время российской оккупации", — говорится в сообщении.

Ребенок, возвращенный с ВОТ. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Как отметил Андрей Ермак, возвращение детей с временно оккупированных территорий остается одним из приоритетов.

"Важно предотвращать дальнейшую депортацию маленьких украинцев на территорию агрессора", — отметил Ермак.

Семьи, которые удалось вернуть с ВОТ. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs