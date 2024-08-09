На Прикарпатье разоблачили правоохранителя, который переправлял уклонистов в Румынию

Пограничники обследуют границу. Иллюстративное фото: ГПСУ

Государственное бюро расследований совместно со Службой безопасности разоблачили на Прикарпатье правоохранителя, который переправлял уклонистов в Румынию. Свои "услуги" он оценивал в десять тысяч долларов

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в пятницу, 9 августа.

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Правоохранители рассказали, что правоохранитель, организовавший схему, приобщил к своему "бизнесу" еще двух гражданских жителей Ивано-Франковской области.

"Он искал желающих попасть в Европу и предлагал им перейти границу за 10 тысяч долларов с человека. Сообщники правоохранителя подвозили мужчин на автомобиле к линии границы за пределами пропускных пунктов в Черновицкой области, далее они показывали "клиентам" как пешком перейти в Румынию", — говорится в сообщении.

В ГБР выяснили, что они задокументировали переправку через границу по такой схеме не менее трех человек.

Обыски у подозреваемого

Во время обысков у правоохранителя и его сообщника правоохранители изъяли у них 20 тысяч долларов наличных денег, незарегистрированное оружие, боевые припасы, а также два автомобиля, в которых перевозили уклонистов.

Задержание подозреваемого. Фото: ГБР

Обыски у подозреваемого. Фото: ГБР

Задержание подозреваемого. Фото: ГБР

Обыски у подозреваемого. Фото: ГБР 1/4 ​ 4

Мужчинам сообщили о подозрении в незаконной переправке через границу мужчин призывного возраста. Двум злоумышленникам уже избраны меры пресечения — содержание под стражей.