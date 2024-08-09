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За 10 тисяч доларів в Румунію — на Прикарпатті правоохоронець організував схему для ухилянтів

9 серпня 2024 13:42
Катерина Османська - Редактор
На Прикарпатті викрили правоохоронця, який переправляв ухилянтів в Румунію
Прикордонники обстежують кордон. Ілюстративне фото: ДПСУ
Катерина Османська - Редактор

Державне бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки викрили на Прикарпатті правоохоронця, який переправляв ухилянтів до Румунії. Свої "послуги" він оцінював у десять тисяч доларів

Про це повідомила пресслужба ДБР у п'ятницю, 9 серпня.

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Правоохоронці розповіли, що правоохоронець, який організував схему, долучив до свого "бізнесу" ще двох цивільних мешканців Івано-Франківської області.

"Він шукав охочих потрапити до Європи та пропонував їм перейти кордон за 10 тисяч доларів з особи. Спільники правоохоронця підвозили чоловіків автомобілем до лінії кордону поза межами пропускних пунктів у Чернівецькій області, далі вони показували "клієнтам" як пішки перейти до Румунії", — йдеться у повідомленні. 

У ДБР з'ясували, що вони задокументували переправлення через кордон за такою схемою щонайменше трьох осіб.

Обшуки в підозрюваного

Під час обшуків у правоохоронця та його спільника правоохоронці вилучили у них 20 тисяч доларів готівки, незареєстровану зброю, бойові припаси, а також два автомобілі, в яких перевозили ухилянтів.

  • За 10 тисяч доларів в Румунію — на Прикарпатті правоохоронець організував схему для ухилянтів - фото 1
    Затримання підозрбваного. Фото: ДБР
  • За 10 тисяч доларів в Румунію — на Прикарпатті правоохоронець організував схему для ухилянтів - фото 2
    Обшуки у підозрюваного. Фото: ДБР
  • За 10 тисяч доларів в Румунію — на Прикарпатті правоохоронець організував схему для ухилянтів - фото 3
    Затримання підозрбваного. Фото: ДБР
  • За 10 тисяч доларів в Румунію — на Прикарпатті правоохоронець організував схему для ухилянтів - фото 4
    Обшуки у підозрюваного. Фото: ДБР
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Чоловікам повідомили про підозру у незаконному переправленні через кордон чоловіків призовного віку. Двом зловмисникам вже обрано запобіжні заходи — тримання під вартою.

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кордон гроші Івано-Франківськ війна в Україні ухилянти

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