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За получение взятки от военного будут судить депутата облсовета

15 июля 2024 14:59
Галина Шподарева - редактор
Депутат облсовета получил от военного взятку — дело направлено в суд
Задержание депутата облсовета на взятке. Фото: НАБУ
Галина Шподарева - редактор

Дело депутата областного совета, которого разоблачили на взятке, полученной от военнослужащего ВСУ за содействие в оформлении материальной помощи, направлено в суд. Сумма взятки составила 15 тысяч гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в понедельник, 15 июля.

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Задержание депутата облсовета. Фото: НАБУ

Обстоятельства получения взятки

По данным следствия, в январе 2024 года депутат облсовета предложил военнослужащему ВСУ посодействовать в выделении материальной помощи для лечения. Взамен военнослужащий после получения матпомощи должен был отдать депутату половину от полученной суммы, которая составляла 30 тыс. гривен.

Действия депутата квалифицированы по статье "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом". Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от двух до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

За получение взятки от военного будут судить депутата облсовета - фото 2
Сообщение САП. Фото: скриншот

Напомним, работники Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили командира отделения на одном из судов ВМС ВС Украины, зарабатывавшего на своих подчиненных. Он требовал деньги за то, чтобы моряки могли уйти в отпуск, и теперь может сесть в тюрьму.

Ранее СБУ задержала на взятке одного из главных налоговиков Киева, требовавшего деньги у директора фирмы, занимающейся торговлей топливом. Вместе с чиновником был задержан также и посредник.

Также мы сообщали, что Служба безопасности Украины задержала руководителей Департамента Гостаможслужбы на коррупционной схеме. Они "обложили данью" региональные таможни. 

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