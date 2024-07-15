Депутат облради отримав від військового хабаря — справу скеровано до суду

Затримання депутата облради на хабарі. Фото: НАБУ

Справу депутата обласної ради, якого викрили на хабарі від військовослужбовця ЗСУ за сприяння в оформленні матеріальної допомоги, скеровано до суду. Сума хабаря становила 15 тисяч гривень.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у понеділок, 15 липня.

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Затримання депутата облради. Фото: НАБУ

Обставини отримання хабаря

За даними слідства, у січні 2024 року депутат облради запропонував військовослужбовцю ЗСУ посприяти у виділенні матеріальної допомоги для лікування. Натомість військовослужбовець після одержання матдопомоги мав віддати депутату половину від отриманої суми, що становила 30 тис. гривень.

Дії депутата кваліфіковані за статтею "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою". Санкція передбачає максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Допис САП. Фото: скриншот

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили командира відділення на одному з суден ВМС ЗС України, який заробляв на своїх підлеглих. Він вимагав гроші за те, аби моряки мали змогу піти у відпустку, за що тепер може сісти в тюрму.

Раніше СБУ затримала на хабарі одного з головних податківців Києва, який вимагав гроші в директора фірми, що займається торгівлею паливом. Разом із чиновником затримали також і посередника.

Також ми повідомляли, що Служба безпеки України затримала керівників Департаменту Держмитслужби на корупційній схемі. Вони "обклали даниною" регіональні митниці.